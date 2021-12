DOMENICA IN, VALERIA FABRIZI: ELENA SOFIA RICCI NON VUOLE PIÙ FARE CHE DIO CI AIUTI (Di domenica 12 dicembre 2021) La notizia era nell’aria e già il mese scorso uscì una indiscrezione su una partecipazione limitata di ELENA SOFIA RICCI nella nuova stagione di Che Dio ci AIUTI, la serie cult di Rai1 con protagoniste Suor Angela, Suor Costanza (VALERIA FABRIZI) e la novizia Azzurra. A DOMENICA In, proprio la FABRIZI annuncia il probabile addio della RICCI alla tonaca televisiva. Ecco le parole dell’attrice a DOMENICA In. “Adesso che finisce Ballando, cosa fai?“, chiede Mara Venier dopo aver celebrato la splendida esperienza di VALERIA FABRIZI a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci dove è arrivata in finale. “Vado in depressione. Che farò? Aspetto di FARE la suora ma ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 dicembre 2021) La notizia era nell’aria e già il mese scorso uscì una indiscrezione su una partecipazione limitata dinella nuova stagione di Che Dio ci, la serie cult di Rai1 con protagoniste Suor Angela, Suor Costanza () e la novizia Azzurra. AIn, proprio laannuncia il probabile addio dellaalla tonaca televisiva. Ecco le parole dell’attrice aIn. “Adesso che finisce Ballando, cosa fai?“, chiede Mara Venier dopo aver celebrato la splendida esperienza dia Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci dove è arrivata in finale. “Vado in depressione. Che farò? Aspetto dila suora ma ...

