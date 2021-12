Cristoforo Colombo in onda su Rai 5 (Di domenica 12 dicembre 2021) Cristoforo Colombo è l’opera che terrà compagnia il pubblico nella domenica mattina di rai 5. Viene in questo caso proposta la versione andata in scena presso il Teatro della Scala Cristoforo Colombo è un balletto in tre atti sulle musiche di Gaetano Donizetti e le coreografie di Alberto Mendez. Im questo caso è occupato alla regia Beppe Menegatti. Vediamo insieme qualcosa di più circa la trama e il cast di questo balletto. La trama Come anticipato l’opera si divide in tre atti. Nella prima parte si parla della scoperta dell’America e si svolge nel 1487 (primo atto). Il secondo è nel 1492 (secondo atto) quando Colombo crede di essere giunto nelle Indie, e inizia pertanto la conquista del posto. La conquista si svolge nel 1503 (terzo e quarto atto) e nel 1506 (epilogo). Il protagonista è appunto il ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 12 dicembre 2021)è l’opera che terrà compagnia il pubblico nella domenica mattina di rai 5. Viene in questo caso proposta la versione andata in scena presso il Teatro della Scalaè un balletto in tre atti sulle musiche di Gaetano Donizetti e le coreografie di Alberto Mendez. Im questo caso è occupato alla regia Beppe Menegatti. Vediamo insieme qualcosa di più circa la trama e il cast di questo balletto. La trama Come anticipato l’opera si divide in tre atti. Nella prima parte si parla della scoperta dell’America e si svolge nel 1487 (primo atto). Il secondo è nel 1492 (secondo atto) quandocrede di essere giunto nelle Indie, e inizia pertanto la conquista del posto. La conquista si svolge nel 1503 (terzo e quarto atto) e nel 1506 (epilogo). Il protagonista è appunto il ...

