Cagliari, ds Capozucca: «Vogliamo tenere Nandez. Strootman resta»

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato prima del match contro l'Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 

PUNTO – «Mancano tre partite alla fine del girone d'andata. Siamo concentrati sul fare punti, poi penseremo al mercato. Nandez è importante per il Cagliari, Vogliamo tenerlo. Questo è sicuro». 

Strootman – «Smentisco tutte le notizie su un possibile addio di Strootman. È un giocatore di qualità, di grande esperienza, su cui noi contiamo tanto. La sua posizione non è messa in dubbio».

