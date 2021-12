Un tornado abbatte un capannone Amazon: si temono morti (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti sotto scacco dei tornado. Il conto delle vittime e dei danni è ancora in aggiornamento: 55 milioni di cittadini coinvolti Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli Stati Uniti sotto scacco dei. Il conto delle vittime e dei danni è ancora in aggiornamento: 55 milioni di cittadini coinvolti

Agenzia_Ansa : Si temono almeno 50 morti nel sud-ovest del Kentucky a causa dei tornado che stanno in queste ore devastando parte… - GiaPettinelli : Tornado si abbattono sugli Stati Uniti, in Kentucky si temono fino a 100 vittime - Mondo - ANSA - dominicipi : Tornado si abbattono sugli Stati Uniti, si temono decine di morti - ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Si temono almeno 50 morti nel sud-ovest del Kentucky a causa dei tornado che stanno in queste ore devastando parte degli… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Si temono almeno 50 morti nel sud-ovest del Kentucky a causa dei tornado che stanno in queste ore dev… -