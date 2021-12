Treviglio e Dalmine | al via le vaccinazioni anti-Covid fascia 5-11 anni

(Di sabato 11 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre partono le prenotazioni per ledellapediatrica 5-11; giovedì 16 dicembre le prime somministrazioni. Regione Lombardia, dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, ha annunciato che il prossimo giovedì 16 dicembre partiranno le somministrazioni per lenellapediatrica 5-11. Le prenotazioni inizieranno, invece, domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccini.regione.lombardia.it L’offerta dell’ASST Bergamo Ovest L’ASST Bergamo Ovest scende in campo con due sedi: – nel nuovo Presst diin Ospedale con linee vaccinali tutti i giorni dalle 14.00 alle 20.00; sabato e domenica ...

L'Asst di Treviglio mette in campo due sedi, per questo fondamentale segmento della campagna vaccinale. Prime dosi 5-11 anni giovedì ...
Da domenica 12 dicembre si potrà prenotare il vaccino per la fascia 5-11 anni, sulla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. I morti per Covid nelle ultime 24 ore in Regione son ...