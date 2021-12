Tornado in Usa, almeno 2 morti in magazzino Amazon in Illinois (Di sabato 11 dicembre 2021) In Illinois ci sono stati "decessi accertati" dopo che un tetto è parzialmente crollato in un centro logistico di Amazon nella città di Edwardsville venerdì sera. almeno due persone sono rimaste ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Inci sono stati "decessi accertati" dopo che un tetto è parzialmente crollato in un centro logistico dinella città di Edwardsville venerdì sera.due persone sono rimaste ...

NWSSPC : 11:02pm CST #SPC_Watch WW 559 TORNADO IL IN KY MO 110500Z - 111100Z, #ilwx #inwx #kywx #mowx,… - NWSSPC : 7:48pm CST #SPC_Watch WW 557 TORNADO IL IN 110145Z - 110800Z, #ilwx #inwx, - NWSSPC : 5:22pm CST #SPC_Watch WW 553 TORNADO IL MO 102320Z - 110500Z, #ilwx #mowx, - Pasquino70 : RT @ultimenotizie: Si temono 100 morti in Usa dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell'ann… - ilovegossip5 : RT @sole24ore: Tornado in Usa, «fino a 100 possibili morti in Kentucky» -