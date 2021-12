Posta il tuo disagio (Di sabato 11 dicembre 2021) I social fanno diventare scemi, sociopatici o narcisisti, bulli o depressi. O tutte queste cose insieme. Sembra una frase da boomer che rimpiange le schede telefoniche eppure esce uno studio al mese che prova a dimostrare come e quanto i social peggiorino problemi psicologici già esistenti o contribuiscano a crearne di nuovi. Ma Instagram, TikTok e gli altri hanno la risPosta anche a questa accusa. Prima l’algoritmo chiedeva di Postare foto di paesaggi fatati e gatti cicciotti, adesso chiede di parlare del tuo disagio. Sei depresso? Fallo diventare un format. Parlane in una serie di dirette e metti gli hashtag giusti per raggiungere chi si sente proprio come te. Hai disturbi dell’alimentazione? Posta la tua daily routine di piatti sempre meno conditi e condividi con le persone che ti seguono tutorial su come ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021) I social fanno diventare scemi, sociopatici o narcisisti, bulli o depressi. O tutte queste cose insieme. Sembra una frase da boomer che rimpiange le schede telefoniche eppure esce uno studio al mese che prova a dimostrare come e quanto i social peggiorino problemi psicologici già esistenti o contribuiscano a crearne di nuovi. Ma Instagram, TikTok e gli altri hanno la risanche a questa accusa. Prima l’algoritmo chiedeva dire foto di paesaggi fatati e gatti cicciotti, adesso chiede di parlare del tuo. Sei depresso? Fallo diventare un format. Parlane in una serie di dirette e metti gli hashtag giusti per raggiungere chi si sente proprio come te. Hai disturbi dell’alimentazione?la tua daily routine di piatti sempre meno conditi e condividi con le persone che ti seguono tutorial su come ...

