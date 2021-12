Muore a 21 anni famosa streamer: si è uccisa per colpa del bullismo? (Di sabato 11 dicembre 2021) Kristina Kika Dukic, nota streamer serba di Twitch e YouTube, è stata trovata morta a soli 21 anni. Come riporta il Mirror, la famosa influencer aveva recentemente denunciato il bullismo online che era costretta a subire dai troll che le inviavano messaggi di odio sulle sue pagine di social media. Il corpo della giovane è stato ritrovato dalla polizia di Belgrado intorno alle 23:40. Al momento non sono emersi segni di violenza sul suo cadavere. Il ministero dell’Interno serbo ha dichiarato che l’inchiesta è attualmente in corso. LEGGI ANCHE => Lee MacMillan si suicida a soli 28 anni. La nota influencer travolta da un treno in corsa E’ stata la madre di Kristina a confermare la notizia del decesso su Instagram: “Questo sarà un momento difficile per tutti noi e tutto ciò che possiamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021) Kristina Kika Dukic, notaserba di Twitch e YouTube, è stata trovata morta a soli 21. Come riporta il Mirror, lainfluencer aveva recentemente denunciato ilonline che era costretta a subire dai troll che le inviavano messaggi di odio sulle sue pagine di social media. Il corpo della giovane è stato ritrovato dalla polizia di Belgrado intorno alle 23:40. Al momento non sono emersi segni di violenza sul suo cadavere. Il ministero dell’Interno serbo ha dichiarato che l’inchiesta è attualmente in corso. LEGGI ANCHE => Lee MacMillan si suicida a soli 28. La nota influencer travolta da un treno in corsa E’ stata la madre di Kristina a confermare la notizia del decesso su Instagram: “Questo sarà un momento difficile per tutti noi e tutto ciò che possiamo ...

Advertising

LaStampa : Muore a 32 anni per miocardite da Covid: non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - LaStampa : Covid, No Vax rifiuta di essere intubato: muore a 50 anni - Adnkronos : Si sente male e muore a 24 anni durante una gara podistica nel bresciano. #ultimora - LuKakkLP : RT @11Giuliano: Selezione:??MALORE. 29 anni ???????? ??Sulla sua pagina si legge che aveva fatto la terza (D ) il 26 novembre. Programmata: Trag… - Giulicat1512 : RT @CalaminiciM: Un novax di Trento di 50 anni prende il covid. Viene ricoverato in ospedale e rifiuta pure di essere intubato. Muore subit… -