Mark Henry: “La gimmick di Doudrop? È svilente” (Di sabato 11 dicembre 2021) Prima di approdare a Monday Night Raw, Doudrop era nota ad NXT UK con il ringname di Piper Niven. Ha debuttato a fianco di Eva Marie nel giungno scorso e da quel momento in poi le è stato attribuito il nome di Doudrop con una relativa gimmick che non è andata esente da critiche. Il recente licenziamento di Eva Marie non ha cambiato le cose; la WWE, infatti, sta continuando a mantenere on screen il personaggio di Doudrop. Tra coloro che non apprezzano affatto questa gimmick vi è anche Mark Henry, il quale ha espresso il suo pensiero a riguardo. “Mi rifiuto di chiamarla Doudrop” Ospite di Busted Open Radio, Mark Henry ha parlato di Doudrop e della sua relativa gimmick non ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 dicembre 2021) Prima di approdare a Monday Night Raw,era nota ad NXT UK con il ringname di Piper Niven. Ha debuttato a fianco di Eva Marie nel giungno scorso e da quel momento in poi le è stato attribuito il nome dicon una relativache non è andata esente da critiche. Il recente licenziamento di Eva Marie non ha cambiato le cose; la WWE, infatti, sta continuando a mantenere on screen il personaggio di. Tra coloro che non apprezzano affatto questavi è anche, il quale ha espresso il suo pensiero a riguardo. “Mi rifiuto di chiamarla” Ospite di Busted Open Radio,ha parlato die della sua relativanon ...

