L'infinito stato di emergenza: per Costa è "ragionevole una proroga"

Roma, 11 dic – Lo stato di emergenza infinito, pure nelle parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, che ricalca quelle di Pierpaolo Sileri appena precedenti, riportate da Adnkronos.

stato di emergenza: per Costa "ragionevole" prorogare

Sì ad una proroga dello stato d'emergenza nel 2022, dice Costa: "Credo che lo stato d'emergenza può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa. Quindi può essere ragionevole pensare ad una proroga". Il sottosegretario alla Salute, ospite ieri di 'Parliamone' su RaiNews24, si ...

