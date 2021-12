Inter, appuntamento con De Vrij a fine stagione: in ballo c’è il rinnovo (Di sabato 11 dicembre 2021) appuntamento a fine stagione tra l’Inter e Stefan De Vrij per parlare del rinnovo di contratto Dopo aver sistemato le pratiche più urgenti, ovvero quelle di Brozovic e Perisic, in casa Inter si penserà anche al futuro di Stefan De Vrij, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà nel 2023. Al momento non c’è nessuna fretta per le parti che, secondo la Gazzetta dello Sport, si aggiorneranno a fine stagione per fare il punto della situazione e provare a cercare l’intesa per il rinnovo. “Stefan è l’unico dei titolarissimi dell’ultimo scudetto a non aver ancora avuto un approccio col club per un eventuale rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2023. Un giocatore così fa gola ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)tra l’e Stefan Deper parlare deldi contratto Dopo aver sistemato le pratiche più urgenti, ovvero quelle di Brozovic e Perisic, in casasi penserà anche al futuro di Stefan De, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà nel 2023. Al momento non c’è nessuna fretta per le parti che, secondo la Gazzetta dello Sport, si aggiorneranno aper fare il punto della situazione e provare a cercare l’intesa per il. “Stefan è l’unico dei titolarissimi dell’ultimo scudetto a non aver ancora avuto un approccio col club per un eventuale, visto il contratto in scadenza nel 2023. Un giocatore così fa gola ...

