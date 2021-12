Il Tottenham di Conte rischia di uscire dalla Conference League a tavolino (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - La partita di Conference League tra Tottenham e Rennes, in programma giovedì scorso a Londra e rinviata per i numerosi casi di Covid-19 all'interno della squadra inglese, non può essere riprogrammata e deve quindi considerarsi annullata. Ad annunciarlo è l'Uefa. "Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene ad entrambi i club", ha ammesso un portavoce dell'organizzazione. Il Rennes, capolista del girone, si è già qualificato agli ottavi di finale, il Tottenham doveva vincere per strappare agli olandesi del Vitesse il secondo posto e il pass per i playoff. Tocca ora "all'organo di supervisione e disciplina" dell'Uefa decidere lo score di Tottenham-Rennes e di conseguenza la classifica del girone G. Impossibile trovare una data ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - La partita ditrae Rennes, in programma giovedì scorso a Londra e rinviata per i numerosi casi di Covid-19 all'interno della squadra inglese, non può essere riprogrammata e deve quindi considerarsi annullata. Ad annunciarlo è l'Uefa. "Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene ad entrambi i club", ha ammesso un portavoce dell'organizzazione. Il Rennes, capolista del girone, si è già qualificato agli ottavi di finale, ildoveva vincere per strappare agli olandesi del Vitesse il secondo posto e il pass per i playoff. Tocca ora "all'organo di supervisione e disciplina" dell'Uefa decidere lo score di-Rennes e di conseguenza la classifica del girone G. Impossibile trovare una data ...

