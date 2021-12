Idratazione e buon umore | ecco perchè esiste una correlazione

(Di sabato 11 dicembre 2021) È stata dimostrata lafra una correttae lo stato del proprio, dovuta, in primis, al fatto che il nostro tessuto cerebrale è costituito per circa l’85% da acqua MILANO – L’acqua rappresenta una vera e propria alleata delle persone nella vita di tutti i giorni, non solo da un punto di vista fisico ma anche psicologico. È stata, infatti, dimostrata lafra una correttae lo stato del proprio, dovuta, in primis, al fatto che il nostro tessuto cerebrale è costituito per circa l’85% da acqua. Sono numerose le analisi, condotte a livello internazionale, che hanno contribuito ad avvalorare questa tesi. Ad esempio, è stato realizzato uno studio, pubblicato nel 2015 sulla rivista internazionale Appetite, in cui sono state coinvolte ...

...solo per il fisico ma anche per ilumore perché migliora lo stato d'animo. Secondo quanto riporta l'Osservatorio Sanpellegrino, è stata dimostrata la correlazione fra una correttae ..."Una buona, oltre a essere fondamento del benessere del nostro organismo in generale, rappresenta un importante indice di un corretto equilibrio dell'umore" " spiega il professor Umberto ...(Adnkronos) - Il prof. Solimene spiega come un adeguato apporto di acqua giornaliero possa determinare un miglioramento dello stato d'animo. Milano, 10 dicembre 2021 – L'acqua r ...Bere la giusta quantità di acqua ogni giorno è un toccasana non solo per il fisico ma anche per il buon umore perché migliora lo stato d'animo. (ANSA) ...