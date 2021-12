F1 GP Abu Dhabi 2021: Hamilton rischia penalità dieci posizioni in griglia per impeding (Di sabato 11 dicembre 2021) Incredibile colpo di scena durante la terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi 2021 di Formula 1. Lewis Hamilton, che sta sfrecciando sul circuito di Yas Marina, potrebbe subire una penalità di dieci posizioni in griglia. Il motivo risiede in un probabile impeding nei confronti di Mazepin al rientro dai box, un po’ come successo a Gedda. Lì costò una reprimenda, se dovesse arrivare anche qui sarebbe la terza stagionale, e sarebbe tramutata in una penalità da scontare in griglia. La Red Bull, se siamo certi, andrà subito a parlare con la direzione di gara. IL SITO DELLA FORMULA 1 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Incredibile colpo di scena durante la terza sessione di prove libere del GP di Abudi Formula 1. Lewis, che sta sfrecciando sul circuito di Yas Marina, potrebbe subire unadiin. Il motivo risiede in un probabilenei confronti di Mazepin al rientro dai box, un po’ come successo a Gedda. Lì costò una reprimenda, se dovesse arrivare anche qui sarebbe la terza stagionale, e sarebbe tramutata in unada scontare in. La Red Bull, se siamo certi, andrà subito a parlare con la direzione di gara. IL SITO DELLA FORMULA 1 SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : CHE-GARA-A-JEDDAH ???????? Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti in test… - stefanospanu00 : RT @deadlinex: Io me la ricordo ancora l’ultima gara in rosso di Kimi proprio ad Abu Dhabi a causa di una PU Ferrari. Evitiamo di fare un r… - RicoOl76 : RT @SkySportF1: ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - FrederickSeb : RT @deadlinex: Io me la ricordo ancora l’ultima gara in rosso di Kimi proprio ad Abu Dhabi a causa di una PU Ferrari. Evitiamo di fare un r… - 1012TaS_Formula : RT @SkySportF1: ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? -