Energia da fusione, via al "Soft Innovation Prize": premi in palio per 100mila euro (Di sabato 11 dicembre 2021) Fino al 18 gennaio 2022 è possibile candidarsi al "Soft Innovation Prize", un'iniziativa della Commissione europea che mira ad identificare le migliori soluzioni alle sfide della realizzazione dell'Energia da fusione. Sfruttare l'Energia da fusione potrebbe fornire Energia sostenibile in modo quasi illimitato, per soddisfare le esigenze di una popolazione mondiale sempre in crescita. In quest'ottica, il premio vuole stimolare tale innovazione e promuovere una cultura imprenditoriale nella ricerca sulla fusione. Possono partecipare al bando ricercatori, gruppi di ricerca o attori dell'industria, che presentino qualsiasi innovazione fisica o tecnologica che sia stata sviluppata nella ricerca sulla ...

