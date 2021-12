Dose booster con Moderna, Perno: “Sicurezza ed efficacia identiche a Pfizer” (Di sabato 11 dicembre 2021) . La vaccinazione eterologa non solo “è efficace ma anche consigliabile” Le terza Dose del vaccino contro il Covid-19 sta facendo sorgere delle diffidenze da parte di chi si è vaccinato senza problemi. Questo è dovuto al fatto che per le terze dosi vengono somministrati soprattutto vaccini Moderna. Chi ha ricevuto le prime dosi di AstraZeneca o di Pfizer avrebbe preferito continuare con lo stesso vaccino o optare solo per Pfizer. Tuttavia, Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, rassicura sull’efficacia e la non pericolosità della vaccinazione eterologa. Anzi, a tal proposito, a Il Fatto quotidiano, Perno spiega: “un recentissimo studio pubblicato su The Lancet si è dimostrato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021) . La vaccinazione eterologa non solo “è efficace ma anche consigliabile” Le terzadel vaccino contro il Covid-19 sta facendo sorgere delle diffidenze da parte di chi si è vaccinato senza problemi. Questo è dovuto al fatto che per le terze dosi vengono somministrati soprattutto vaccini. Chi ha ricevuto le prime dosi di AstraZeneca o diavrebbe preferito continuare con lo stesso vaccino o optare solo per. Tuttavia, Carlo Federico, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, rassicura sull’e la non pericolosità della vaccinazione eterologa. Anzi, a tal proposito, a Il Fatto quotidiano,spiega: “un recentissimo studio pubblicato su The Lancet si è dimostrato ...

