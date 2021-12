Covid, tampone molecolare in sei farmacie comunali a L'Aquila (Di sabato 11 dicembre 2021) L'Aquila - Si allarga l'offerta di tamponi Covid nelle farmacie comunali da parte dell'Azienda farmaceutica municipalizzata del comune dell'Aquila: da lunedì 13 dicembre, oltre al test rapido antigenico, sarà possibile richiedere anche il molecolare. Lo prevede il protocollo d'intesa stipulato tra Afm spa che gestisce le sei farmacie cittadine e la multinazionale Dante Labs, che ha il centro nevralgico di produzione e ricerca all'Aquila, all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo, dove è insediato il più grande laboratorio in Italia per capacità di processamento di tamponi Covid-19 con 40 mila al giorno, soprattutto per il Regno Unito. "Con questo accordo le farmacie comunali cittadine diventano un punto di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 11 dicembre 2021) L'- Si allarga l'offerta di tamponinelleda parte dell'Azienda farmaceutica municipalizzata del comune dell': da lunedì 13 dicembre, oltre al test rapido antigenico, sarà possibile richiedere anche il. Lo prevede il protocollo d'intesa stipulato tra Afm spa che gestisce le seicittadine e la multinazionale Dante Labs, che ha il centro nevralgico di produzione e ricerca all', all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo, dove è insediato il più grande laboratorio in Italia per capacità di processamento di tamponi-19 con 40 mila al giorno, soprattutto per il Regno Unito. "Con questo accordo lecittadine diventano un punto di ...

