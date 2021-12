Covid, da Vaia a Gismondo, lo stato d’emergenza non serve più: «Ormai è solo una questione politica…» (Di sabato 11 dicembre 2021) L’appello ai cittadini è quello a non avere paura, l’appello alla politica a non fare dei vaccini l’unica arma di contrasto alla pandemia. Ad Atreju oggi il dibattito “Punto di domanda. Le risposte che mancano sull’arma della vaccinazione nella guerra al Covid-19” è stato l’occasione per un confronto sereno, ad elevatissimo tasso di competenza sui temi della crisi sanitaria, campagna vaccinale e stato d’emergenza in testa. Vi hanno partecipato Mario Menichella, fisico e divulgatore scientifico, che ha presentato i dati di uno studio matematico sugli effetti avversi dei vaccini; Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani; Massimo Clementi, direttore microbiologia e virologia del San Raffaele di Milano; Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica del Sacco di Milano. A fare da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) L’appello ai cittadini è quello a non avere paura, l’appello alla politica a non fare dei vaccini l’unica arma di contrasto alla pandemia. Ad Atreju oggi il dibattito “Punto di domanda. Le risposte che mancano sull’arma della vaccinazione nella guerra al-19” èl’occasione per un confronto sereno, ad elevatissimo tasso di competenza sui temi della crisi sanitaria, campagna vaccinale ein testa. Vi hanno partecipato Mario Menichella, fisico e divulgatore scientifico, che ha presentato i dati di uno studio matematico sugli effetti avversi dei vaccini; Francesco, direttore dello Spallanzani; Massimo Clementi, direttore microbiologia e virologia del San Raffaele di Milano; Maria Rita, direttore microbiologia clinica del Sacco di Milano. A fare da ...

