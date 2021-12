Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale in lacrime per l'addio: 'Vorrei chiudere con una finale' (Di sabato 11 dicembre 2021) Grande commozione nella semifinale di 'Ballando con le Stelle' , l'amatissimo dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Arrivati alla manche del ripescaggio nella semifinale del programma, ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Grande commozione nella semidi 'con le' , l'amatissimo dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Arrivati alla manche del ripescaggio nella semidel programma, ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni Karol Maria Chiappetta e Gabriel Chiappetta con un “mi piace”.… - classicalball85 : RT @ge_aldrig_upp: Regola storica di Ballando: per ogni concorrente uomo under 60, l'esibizione con camicia aperta è il segnale che la situ… - SilviaL31165731 : Ma la #psycho #invidiosa della #hunzikerescort con #abitogolden e #spacvoinguinale con la #parrucca della #carta di… -