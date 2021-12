Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 10 dicembre 2021 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3630 spettatori (18.39% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2979 spettatori (19.21%). Lo speciale Le Iene Presentano: Scandalo nell’Antimafia su Italia1 ha ottenuto 1049 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha conquistato 1153 spettatori (4.80%), mentre quello della serie tv The Resident ne ha avuti 896 (4.08%); il documentario Black Mafia su Rai3 ha conquistato 414 spettatori (1.88%). Su Rete4 la puntata del ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 11 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3630 spettatori (18.39% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2979 spettatori (19.21%). Lo speciale Le Iene Presentano: Scandalo nell’Antimafia su Italia1 ha ottenuto 1049 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor ha conquistato 1153 spettatori (4.80%), mentre quello della serie tv The Resident ne ha avuti 896 (4.08%); il documentario Black Mafia su Rai3 ha conquistato 414 spettatori (1.88%). Su Rete4 la puntata del ...

