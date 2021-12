Allerta neve in Campania fino a domenica: temperature ancora in calo (Di sabato 11 dicembre 2021) Allerta neve in Campania fino a domenica: le previsioni meteo di giornata e l’avviso di maltempo ancora in atto valido per tutta la Regione. Allerta neve in CampaniaCampania: Allerta gialla fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre. La Protezione Civile regionale informa che permane in Campania la perturbazione che sta portando piogge e temporali. ancora fino alle 10 di domani mattina potranno verificarsi rovesci. Permane dunque, anche in assenza di precipitazioni, il rischio idrogeologico per frane, caduta massi e allagamenti. Si abbassano ancora le temperature e si ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 dicembre 2021)in: le previsioni meteo di giornata e l’avviso di maltempoin atto valido per tutta la Regione.ingiallaalle 10 di domani mattina,12 dicembre. La Protezione Civile regionale informa che permane inla perturbazione che sta portando piogge e temporali.alle 10 di domani mattina potranno verificarsi rovesci. Permane dunque, anche in assenza di precipitazioni, il rischio idrogeologico per frane, caduta massi e allagamenti. Si abbassanolee si ...

