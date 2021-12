Addio mamma Elisa | fatale una miocardite da Covid La 32enne non era vaccinata | lascia un bimbo piccolo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Torino, muore nella notte perfulminante da. Purtroppo nulla da fare per ladi origini valdostane,Chamen. La donna, dopo essere risultata positiva al, è stata ricoverata d’urgenza in prognosi riservata presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove poi il suo cuore ha smesso di battere per sempre. La, che da anni viveva in Corsica e che lavorava per la compagnia aerea Blu Panorama, viene ricordata così: “era bellissima, con il sorriso sempre sulle labbra e sempre di buon umore”, dichiara tra le lacrime il parente: “Era nata e cresciuta in Valle d’Aosta, ha studiato qui e ha vissuto qui fino a quando non è diventata assistente di volo”, ha aggiunto.anche ...