Verstappen | Marko attacca | ' Campagna scorretta contro Max Ma è pronto al titolo'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sale la temperatura ad Abu Dhabi, in vista del decisivo sin pista tra Maxe Lewis Hamilton, che questo fine settimana si giocano il Mondiale. Ieri l'olandese in conferenza stampa si ...

FormulaPassion.it

Sale la temperatura ad Abu Dhabi, in vista del decisivo scontro in pista tra Maxe Lewis Hamilton, che questo fine settimana si giocano il Mondiale. Ieri l'olandese in ...la dose Helmut,...... anche se poi sono arrivate le scuse di Helmutdi fronte alla telemetria che ha inchiodato Maxdinanzi alle sue colpe e al tentativo di aver causato la collisione con Lewis Hamilton ...Max Verstappen contro Lewis Hamilton. Ultimo atto. Il circuito di Yas Marina ospita questo weekend il Gran Premio decisivo per l'assegnazione del titolo nel Mondiale di Formula Uno 2021, con i due pro ...Dopo le prime libere del GP di Abu Dhabi, Helmut Marko ribadisce come Max e Red Bull siano pronto a una lotta dura domenica prossima e accusano una campagna di denigrazione attuata nei confronti di Ve ...