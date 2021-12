Roma, senzatetto ucciso dal freddo: macabro ritrovamento a Termini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le temperature in calo, la pioggia battente, il freddo pungente di questi giorni nella Capitale e, purtroppo, anche la prima vittima. Perché se c’è chi ha un tetto sotto il quale stare, c’è chi non ha una casa, dorme per strada e sopravvivere a volte è difficile. E non ce l’ha fatta un uomo, che è stato trovato ieri sera, intorno alle 22, in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini di Roma: è morto di ipotermia, ucciso dal freddo. Clochard muore di freddo a Roma A fare la terribile scoperta un passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul corpo dell’uomo, sulla cui età sono in corso gli accertamenti, non erano presenti segni di violenza ed è per questo che si ipotizza una morte per ipotermia. Sul posto i Carabinieri, che stanno portando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le temperature in calo, la pioggia battente, ilpungente di questi giorni nella Capitale e, purtroppo, anche la prima vittima. Perché se c’è chi ha un tetto sotto il quale stare, c’è chi non ha una casa, dorme per strada e sopravvivere a volte è difficile. E non ce l’ha fatta un uomo, che è stato trovato ieri sera, intorno alle 22, in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazionedi: è morto di ipotermia,dal. Clochard muore diA fare la terribile scoperta un passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul corpo dell’uomo, sulla cui età sono in corso gli accertamenti, non erano presenti segni di violenza ed è per questo che si ipotizza una morte per ipotermia. Sul posto i Carabinieri, che stanno portando ...

