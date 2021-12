Psg, via ai tagli della rosa: anche Icardi in uscita (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Psg è pronto a tagliare la rosa su richiesta del suo allenatore e anche Icardi è tra i sacrificati. Secondo “L’Equipe”, Mauricio Pochettino avrebbe chiesto espressamente al club di ridurre il gruppo che ad oggi conta 33 calciatori; una situazione che secondo il tecnico continua a condizionare negativamente il suo lavoro quotidiano. E la società sarebbe ben felice di accontentarlo, perchè avrebbe la possibilità di abbassare il monte ingaggi. A gennaio potrebbero partire Mauro Icardi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Eric Junior Dina-Ebimbe, Rafinha e Sergio Rico. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Psg è pronto aare lasu richiesta del suo allenatore eè tra i sacrificati. Secondo “L’Equipe”, Mauricio Pochettino avrebbe chiesto espressamente al club di ridurre il gruppo che ad oggi conta 33 calciatori; una situazione che secondo il tecnico continua a condizionare negativamente il suo lavoro quotidiano. E la società sarebbe ben felice di accontentarlo, perchè avrebbe la possibilità di abbassare il monte ingaggi. A gennaio potrebbero partire Mauro, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Eric Junior Dina-Ebimbe, Rafinha e Sergio Rico. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Psg via Bernardo Silva in attacco è l'ultima invenzione di Guardiola ...della Nazionale inglese sia stato schierato da titolare nelle due partite contro il Psg, ... vale a dire ciò che riguarda dribbling, passaggi chiave, palloni giocati e così via (è tutto consultabile su ...

Nantes - Lens, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici Il Lens da un risultato ancora più importante: il pareggio contro il Psg. Negli ultimi tre incroci le due squadre hanno sempre trovato entrambe la via della rete. Anche nell'anticipo di venerdì ...

Sky – Wijnaldum stufo del PSG: via a gennaio? L’Inter era meta gradita Fcinternews.it L'Atalanta si è buttata via, il Milan paga la sua inconsistenza europea Il calcio ha il grande pregio/difetto che spesso sfugge alle previsioni più prevedibili. E ce lo ricorda anche la storia dell’ultima giornata di Champions da cui le nostre, in maniera molto democratic ...

LE COPPE SI TINGONO DI VIOLA Il mercato è sempre più vicino ed è inevitabile che gli occhi interessati dei tifosi vadano a spiare i potenziali obiettivi che in giro per l'Europa si mettono in mostra ...

