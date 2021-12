Advertising

TuttoAndroid : Oppo Find X3 Pro scende ancora di prezzo, adesso l’occasione è buona - wireditalia : Lo smartphone Find N sarà svelato ufficialmente il 15 dicembre, ma le immagini sono già trapelate online. - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO Find N è il primo smartphone 5G pieghevole del brand - #5G #Android #Eventi #FindN #Flagship #INNODAY #Innovazione #Ital… - DigitalkPR : Mania foldable, ci prova anche Oppo con il Find N Arriva il 15 dicembre Il risultato di quattro anni di ricerca: si… - TuttoAndroid : Nuove immagini di OPPO Find N svelano il design prima del lancio -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo Find

Telefonino.net

Che cosa attenderci dal modello che si chiameràN. Per ora non sono ancora trapelate informazioni precise sulla scheda tecnica diN, ma dalle immagini giungono diversi indizi. Gli ...Dopo quattro anni di sviluppo,è in procinto di lanciare sul mercato il nuovo smartphoneN, un modello pieghevole che mancava nella proposta dell'azienda.N ha un design che ricorda altri pieghevoli già sul mercato, come il Samsung Galaxy Z Fold 3 , l'Huawei Mate X2 o lo Xiaomi Mi MIX [...] L'articoloN, ancheha lo smartphone ...Nel caso di LG TV OLED 65ART90, detto anche OLED Evo Object Collection, il sistema di altoparlanti 4.2 canali da 80W è integrato in un grande pannello ricoperto di tessuto Kvadrat che può scorrere dav ...In attesa della presentazione il prossimo 15 dicembre, lo smartphone pieghevole Oppo Find N esce allo scoperto con immagini e video in anteprima. Le proporzioni della scocca, mantenuta chiusa, sono pi ...