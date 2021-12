Nel testo di Caligine di Einar un amore spezzato dalla gelosia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Caligine di Einar è il nuovo singolo del cantante, ex Amici di Marian De Filippi. Il brano segna il suo ritorno sulla scena musicale, che avviene ufficialmente oggi, venerdì 10 dicembre. Sarà da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali infatti il nuovo brano inedito. Noto per la sua partecipazione ad Amici, Einar ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni, dopo aver trionfato tra i Giovani. Dopo un periodo di silenzio, del quale ha già parlato sui social, torna alle sue origini con Caligine. Prodotta dai B-Croma, la canzone è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti e chitarre.Il risultato è un brano dalle atmosfere soffuse e diradate che confluiscono in un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)diè il nuovo singolo del cantante, ex Amici di Marian De Filippi. Il brano segna il suo ritorno sulla scena musicale, che avviene ufficialmente oggi, venerdì 10 dicembre. Sarà da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali infatti il nuovo brano inedito. Noto per la sua partecipazione ad Amici,ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni, dopo aver trionfato tra i Giovani. Dopo un periodo di silenzio, del quale ha già parlato sui social, torna alle sue origini con. Prodotta dai B-Croma, la canzone è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti e chitarre.Il risultato è un brano dalle atmosfere soffuse e diradate che confluiscono in un ...

