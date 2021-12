Napoli, De Laurentiis: “In arrivo serie tv su storia club. E vogliamo una gara all’anno in memoria di Maradona” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale, un’opera che riguarderà la storia del Napoli fino ad oggi. Dovrebbe vedere la luce tra circa un anno e mezzo. Tra dieci giorni abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c’è la possibilità di mettere in calendario una gara all’anno in memoria di Maradona. Abbiamo diverse date da incastrare per capire quando farla svolgere”. Questi i due annunci di Aurelio De Laurentiis, arrivati in occasione della presentazione del libro per ragazzi “Napoli – I grandi campioni”. Il presidente dei partenopei ha poi fatto i complimenti ai ragazzi di Spalletti per la vittoria di Europa League contro il Leicester: “È stata una partita difficile, le squadre inglesi giocano un calcio diverso. ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale, un’opera che riguarderà ladelfino ad oggi. Dovrebbe vedere la luce tra circa un anno e mezzo. Tra dieci giorni abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c’è la possibilità di mettere in calendario unaindi. Abbiamo diverse date da incastrare per capire quando farla svolgere”. Questi i due annunci di Aurelio De, arrivati in occasione della presentazione del libro per ragazzi “– I grandi campioni”. Il presidente dei partenopei ha poi fatto i complimenti ai ragazzi di Spalletti per la vittoria di Europa League contro il Leicester: “È stata una partita difficile, le squadre inglesi giocano un calcio diverso. ...

