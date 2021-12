Monopoly MADNESS è a arrivato su Stadia

Leggi su g-stadia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ disponibile suil nuovissimo, la versione rivisitata con un pizzico di follia di un classico dei giochi da tavolo! Se avete Ubisoft + potete giocarci subito, il gioco è infatti incluso nell’abbonamento! Altrimenti potete acquistarlo al prezzo di . Vorresti diventare il nuovo Mr.? È il tuo giorno fortunato! Il nostro magnate delle costruzioni preferito vuole prendersi una meritata vacanza ed è in cerca di un sostituto temporaneo. Il metodo di selezione? Una gara con in palio fama e fortune! Stavolta le regole sono un po’ diverse.porta l’esperienzanell’arena per la prima volta in assoluto. Gareggia per le caotiche strade diCity, raccogli risorse, acquista e migliora ...