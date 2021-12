Lo sciopero generale, Landini e il mondo di ieri. Scrive Pennisi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si era alla fine della Prima Repubblica, Tangentopoli imperversava, e non era chiaro chi fosse il timoniere. Allora, da un ufficio a Villa Aldobrandini a Via Panisperna, rappresentavo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro in Italia. Tra i miei compiti c’era quello d’interagire con le parti sociali, principalmente con i sindacati della “triplice”. Un giorno andai a trovare nel suo ufficio a Corso d’Italia Sergio Cofferati, con cui ero accumunato dall’amore per la musica classica, specialmente quella tedesca. Con una punta di sorpresa, trovai sulla sua scrivania una copia del libro “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo” di Stefan Zweig in una vecchia edizione di Feltrinelli. Chiesi se lo stava leggendo per meglio gustare Richard Strauss. Era solo una delle determinanti. L’altra era capire meglio “il mondo di oggi”. Cofferati è un ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si era alla fine della Prima Repubblica, Tangentopoli imperversava, e non era chiaro chi fosse il timoniere. Allora, da un ufficio a Villa Aldobrandini a Via Panisperna, rappresentavo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro in Italia. Tra i miei compiti c’era quello d’interagire con le parti sociali, principalmente con i sindacati della “triplice”. Un giorno andai a trovare nel suo ufficio a Corso d’Italia Sergio Cofferati, con cui ero accumunato dall’amore per la musica classica, specialmente quella tedesca. Con una punta di sorpresa, trovai sulla sua scrivania una copia del libro “Ildi. Ricordi di un europeo” di Stefan Zweig in una vecchia edizione di Feltrinelli. Chiesi se lo stava leggendo per meglio gustare Richard Strauss. Era solo una delle determinanti. L’altra era capire meglio “ildi oggi”. Cofferati è un ...

marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - Linkiesta : Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi - sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - CorinnnaT : RT @Ste_Mazzu: Nel Paese del precariato dilagante, dei salari che in trent'anni in totale controtendenza col mondo sono diminuiti, penultim… - giovcusumano : RT @Ste_Mazzu: Nel Paese del precariato dilagante, dei salari che in trent'anni in totale controtendenza col mondo sono diminuiti, penultim… -