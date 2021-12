LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: classifica prove libere. Binotto: “Todt in Ferrari? Speculazioni” (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E classifica FP2 LEWIS HAMILTON: “PUNTI INTERROGATIVI SUL PASSO. MI PIACE LA NUOVA PISTA” MATTIA Binotto: “JEAN Todt TORNA IN Ferrari? SOLO Speculazioni GIORNALISTICHE” VIDEO HELMUT MARKO: “CAMPAGNA CONTRO VERSTAPPEN E LA RED BULL” LA classifica ED I RISULTATI DELLE FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.10 Si chiude qui, dunque, il venerdì di Yas Marina. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione a rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.07 Impressionante la Alpine, eccellente sia sul giro secco, sia costante sul passo gara, con tempi fissi sull’1:30.0-1:29.8. In casa Ferrari, invece, Leclerc e Sainz non hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI EFP2 LEWIS HAMILTON: “PUNTI INTERROGATIVI SUL PASSO. MI PIACE LA NUOVA PISTA” MATTIA: “JEANTORNA IN? SOLOGIORNALISTICHE” VIDEO HELMUT MARKO: “CAMPAGNA CONTRO VERSTAPPEN E LA RED BULL” LAED I RISULTATI DELLE FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.10 Si chiude qui, dunque, il venerdì di Yas Marina. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione a rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.07 Impressionante la Alpine, eccellente sia sul giro secco, sia costante sul passo gara, con tempi fissi sull’1:30.0-1:29.8. In casa, invece, Leclerc e Sainz non hanno ...

SkySportF1 : ? Bottas accarezza il guard rail (-45' #FP2) ?? Latifi tocca il muro, HAMILTON DA PAURA IL LIVE ?… - SkySportF1 : ? Verstappen da paura (-20' #FP1) ?? Hamilton a seguire, si sta nascondendo? IL LIVE ? - SkySportF1 : ? Max davanti a Lewis (-35' #FP1) ?? Helmet cam per Leclerc, vi piace IL LIVE ? - infoitsport : LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Ocon precede Mercedes e Verstappen, 7° Leclerc, 9° Sainz - infoitsport : F1 LIVE GP Abu Dhabi: segui in diretta le prove libere 2 -