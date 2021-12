"Lietissimi che Zaki sia libero", dice Mattarella (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Siamo Lietissimi che" Patrick Zaki "sia tornato in libertà", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 della Libera Università degli Studi "Kore" di Enna. A ricordare lo studente dell’Università di Bologna, liberato dopo 668 giorni di prigionia, è stato anche il rappresentante degli studenti di Enna, egiziano come lui, che ha anche raccontato la sua storia personale, dicendo di essere arrivato in Italia con un barcone. Mattarella lo ha ringraziato per avere raccontato la sua esperienza, per volere unire "due terre di antica civiltà", per avere affrontato i pregiudizi con spirito di dinamismo. "Lo stesso dinamismo che ha portato qui Zaki", ha detto il capo dello stato. Il Mediterraneo deve essere "un mare di unione e di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Siamoche" Patrick"sia tornato in libertà", ha detto il presidente della Repubblica Sergioall'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 della Libera Università degli Studi "Kore" di Enna. A ricordare lo studente dell’Università di Bologna, liberato dopo 668 giorni di prigionia, è stato anche il rappresentante degli studenti di Enna, egiziano come lui, che ha anche raccontato la sua storia personale,ndo di essere arrivato in Italia con un barcone.lo ha ringraziato per avere raccontato la sua esperienza, per volere unire "due terre di antica civiltà", per avere affrontato i pregiudizi con spirito di dinamismo. "Lo stesso dinamismo che ha portato qui", ha detto il capo dello stato. Il Mediterraneo deve essere "un mare di unione e di ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà. Dinamismo del mondo non può avere confini e deve esse… - fattoquotidiano : Mattarella: “Lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà. Dinamismo del mondo non può avere confini e deve e… - La7tv : #intanto 'Siamo lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà. Il mondo non può avere confini, deve essere acc… - infoitinterno : Mattarella all'università di Enna: 'Lietissimi che Zaki sia tornato libero' - andreastoolbox : Mattarella all'università di Enna: 'Lietissimi che Zaki sia tornato libero' - Rai News -