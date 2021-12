“Lascio la Lazio!” il difensore spiazza tutti

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Denis Vavro,slovacco della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sport.sk. Di seguito un estratto delle sue parole: “Sono fisicamente pronto perché di solito mi alleno con la squadra, ma non sto bene dal punto di vista psicologico. Dopotutto, l’ultima volta che ho giocato una partita di 90 minuti è stato a giugno con la Slovacchia in preparazione per l’europeo contro la Bulgaria. Ammetto che ho tanti pensieri nella mia testa. Credo comunque che alla fine andrà tutto bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Questo non è un posto che fa per me, non posso rimanere dove posso solo allenarmi senza poter mai giocare” Ilnon è mai riuscito ad avere la fiducia né di Inzaghi né di Sarri e dunque adesso, è pronto a cambiare squadra già a gennaio. ...