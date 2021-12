De Laurentiis non ci sta: la risposta sul ricorso di Spalletti (Di sabato 11 dicembre 2021) Durante la presentazione del libro Napoli – i grandi calciatori di Valter De Maggio, Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua opinione sull’esito negativo del ricorso sulla squalifica di Luciano Spalletti con eloquenti parole di disappunto.Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “E’ inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti e non parlo solo a nome del Napoli, ma di tutto il calcio italiano. La soluzione ci sarà solo quando la Lega diventerà indipendente e gestirà autonomamente gli arbitri, come in Inghilterra. Lo diciamo da anni, ma certe società vogliono fare politica. E questo distoglie l’attenzione dal lato commerciale, industriale e di protezione democratica. Tutti devono avere un arbitraggio corretto e tutti hanno diritto al ricorso della moviola in campo. Oggi invece una volta la vedono, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Durante la presentazione del libro Napoli – i grandi calciatori di Valter De Maggio, Aurelio Deha espresso la sua opinione sull’esito negativo delsulla squalifica di Lucianocon eloquenti parole di disappunto.Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “E’ inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti e non parlo solo a nome del Napoli, ma di tutto il calcio italiano. La soluzione ci sarà solo quando la Lega diventerà indipendente e gestirà autonomamente gli arbitri, come in Inghilterra. Lo diciamo da anni, ma certe società vogliono fare politica. E questo distoglie l’attenzione dal lato commerciale, industriale e di protezione democratica. Tutti devono avere un arbitraggio corretto e tutti hanno diritto aldella moviola in campo. Oggi invece una volta la vedono, ...

