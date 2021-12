Borsa: Tokyo apertura in calo ( - 0,61%) (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In apertura ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in, appesantita dalla contrazione del listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnolo… - newsfinanza : Borsa: Tokyo apertura in calo (-0,61%) - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnologico d… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnologico d… - StivaleDigitale : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, appesantita dalla contrazione del listino tecnologico d… -