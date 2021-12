Amici 21 | il disco d’oro di LDA e l’orgoglio di papà Gigi D’Alessio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) LUCARICEVE IL SUO PRIMO. ECCO LA REAZIONE DEL CELEBRENella puntata di21 andata in onda domenica 5 dicembre, LDA ha ricevuto una bella notizia: ha ottenuto il suo primo. A rivelargli questo grande traguardo è Anna Pettinelli, insegnante del talent che molto spesso si è ritrovata in contrasto con il giovane cantante. LEGGI ANCHE21, IL BALLERINO CHRISTIAN SI COMMUOVE: UNA LETTERA DALLA FAMIGLIA Con il suo brano “Quello che fa male”, LDA, nome d’arte di Luca, inizia così a collezionare i suoi primi successi. È il primo artista di questa edizione a ricevere questa certificazione. Su Spotify infatti, conta finora oltre 9milioni di riproduzioni. Dopo aver registrato la puntata, ...

Ad Amici 21 il bacio tra Sissi e Dario durante la festa per il disco d'oro di LDA ha dato il via alle effusioni tra i due concorrenti del talent di Maria De Filippi. La cantante, che ha lasciato il ... Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 5 dicembre, LDA ha ricevuto una bella notizia: ha ottenuto il suo primo disco d'oro ... LDA ha ricevuto il disco d'oro per il suo inedito ad Amici 21. Per festeggiare questo primo traguardo importante, Luca D'Alessio ha ricevuto una videochiamata del padre, Gigi D'Alessio, e i compagni g ...