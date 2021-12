Alto Adige, scuolabus si ribalta sulla neve: i ragazzi si salvano attraverso il lucernaio sul tetto (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Un bus pieno di studenti è uscito di strada a Prato allo Stelvio (Bolzano), in Alto Adige, causa la strada innevata. Due passeggeri sono rimasti leggermente feriti. Uno scuolabus si è ribaltato nella neve in Alto Adige. L’incidente stradale, che fortunatamente non ha causato vittime né feriti gravi, si è consumato questa mattina a Prato allo Stelvio (Bolzano). Il bilancio è di due feriti lievi. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa della strada innevata intorno alle 7.20 di stamane, giovedì 9 dicembre, l’autista dello scuolabus ha perso il controllo del pullman a bordo del quale viaggiavano una quarantina di ragazzi. È accaduto su un rettilineo di quasi mezzo chilometro, dove tra l’altro secondo le prime ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Un bus pieno di studenti è uscito di strada a Prato allo Stelvio (Bolzano), in, causa la strada innevata. Due passeggeri sono rimasti leggermente feriti. Unosi èto nellain. L’incidente stradale, che fortunatamente non ha causato vittime né feriti gravi, si è consumato questa mattina a Prato allo Stelvio (Bolzano). Il bilancio è di due feriti lievi. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa della strada innevata intorno alle 7.20 di stamane, giovedì 9 dicembre, l’autista delloha perso il controllo del pullman a bordo del quale viaggiavano una quarantina di. È accaduto su un rettilineo di quasi mezzo chilometro, dove tra l’altro secondo le prime ...

