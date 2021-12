Abbiamo installato e provato la prima versione di Android 12L Beta | le novità

Leggi su tuttoandroid

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Google ha deciso di sviluppare un aggiornamento intermedio tra ladi12 e13. Il suo nome è12L dove L potrebbe stare per Large, dato che si tratta di un miglioramento pensato per i dispositivi con display più ampio come tablet e pieghevoli. Fino ad oggi infatti, il sistema operativo L'articolo proviene da Tutto