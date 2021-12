A Firenze il disco di Lorenzo Andreaggi con i brani di Narciso Parigi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo storico interprete dell’inno della Fiorentina ha pubblicato ben 45 album, riscuotendo grande successo soprattutto negli States: al suo attivo anche un sacco di film come attore, oltre che cantante dei temi principali della colonna sonora. Esattamente tre anni dopo a Palazzo Vecchio la presentazione del progetto Italia, America e Ritorno: in questo disco Narciso Parigi ha ricoperto il ruolo di direttore artistico, mentre ad interpretare i suoi successi ci ha pensato Lorenzo Andreaggi, con la produzione curata da Sergio Salaorni.Alle 18 di Lunedì 13 Dicembre presso la Biblioteca dell’Oblate a Firenze (siamo nel centro della città) Giancarlo Passarella presenterà il disco Italia, America e Ritorno dove Lorenzo Andreaggi interpreta ... Leggi su funweek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo storico interprete dell’inno della Fiorentina ha pubblicato ben 45 album, riscuotendo grande successo soprattutto negli States: al suo attivo anche un sacco di film come attore, oltre che cantante dei temi principali della colonna sonora. Esattamente tre anni dopo a Palazzo Vecchio la presentazione del progetto Italia, America e Ritorno: in questoha ricoperto il ruolo di direttore artistico, mentre ad interpretare i suoi successi ci ha pensato, con la produzione curata da Sergio Salaorni.Alle 18 di Lunedì 13 Dicembre presso la Biblioteca dell’Oblate a(siamo nel centro della città) Giancarlo Passarella presenterà ilItalia, America e Ritorno doveinterpreta ...

