Zaki “Grazie a chi mi ha sostenuto | sono felice”

ROMA (ITALPRESS) – "sono ancora un pò confuso, tutto sta andando velocemente. Ma ora sono felice, sono qui con la mia famiglia, con tutte le persone che amo. Tutto qui». Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Patrick Zaki, dopo essere stato rilasciato. «Non mi hanno annunciato che sarei stato rilasciato – prosegue -. All'improvviso mi hanno portato al commissariato, e hanno iniziato a prendermi le impronte. Non capivo cosa stesse succedendo, non c'erano segnali che mi stessero per scarcerare. Ero confuso. Non posso dire tutti i dettagli e preferisco non parlare delle condizioni di detenzione. Ma poi ho capito che c'era una speranza. E' la speranza, sai, la cosa più difficile da tenere in vita quando ti tolgono la libertà». Una delle cose che "più ti fa soffrire quando sei in carcere è il ...

