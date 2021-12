Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 09:45 (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBRE 2021 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVEIN CARREGGITA ESTERNA SI E RISOLTO L’INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA PROSEGUENDO TROVIAMO CODEA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS E TRA AURELIA E PESCACCIO IN CARREGGITYA INTERNA , CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA PRENSESTINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PERMANGONO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA PERMANGONO CODE AL’ALTEZZA DI CASALAZZARA VERSO Roma, NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA AURELIA E CHIUSA PER UN INCIDENTE TRA VIA RIMESSA NUOVA E VIA DEL BOIETTO CON DEVIAZIONI SUL POSTO ATTENZIONE A CHI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBREORE 9.35 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVEIN CARREGGITA ESTERNA SI E RISOLTO L’INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA PROSEGUENDO TROVIAMO CODEA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS E TRA AURELIA E PESCACCIO IN CARREGGITYA INTERNA , CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA PRENSESTINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, DOVE PERMANGONO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA PERMANGONO CODE AL’ALTEZZA DI CASALAZZARA VERSO, NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA AURELIA E CHIUSA PER UN INCIDENTE TRA VIA RIMESSA NUOVA E VIA DEL BOIETTO CON DEVIAZIONI SUL POSTO ATTENZIONE A CHI ...

