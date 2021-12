Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, non si è vaccinato? La bufala dei No Vax (Di giovedì 9 dicembre 2021) Circola una video intervista a Ugur Sahin, amministratore delegato e co-fondatore della BioNTech, dove sostiene di non essersi vaccinato contro la Covid, nemmeno con il vaccino Comirnaty studiato e prodotto dalla sua società insieme a Pfizer. Secondo i No Vax, questa sarebbe la prova che non si fidi del suo stesso prodotto, ma si tratta di un video completamente decontestualizzato per diffondere una evidente bufala. Per chi ha fretta Secondo chi condivide il video, Ugur Sahin nega di essersi vaccinato e sosterrebbe di non volersi somministrare nemmeno il suo prodotto (Comirnaty). Il video risale al dicembre 2020, periodo in cui il vaccino aveva ottenuto da poco il via libera dall’Ema e Ugur non ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Circola una video intervista ae co-fondatore della, dove sostiene di non essersicontro la Covid, nemmeno con il vaccino Comirnaty studiato e prodotto dalla sua società insieme a Pfizer. Secondo i No Vax, questa sarebbe la prova che non si fidi del suo stesso prodotto, ma si tratta di un video completamente decontestualizzato per diffondere una evidente. Per chi ha fretta Secondo chi condivide il video,nega di essersie sosterrebbe di non volersi somministrare nemmeno il suo prodotto (Comirnaty). Il video risale al dicembre 2020, periodo in cui il vaccino aveva ottenuto da poco il via libera dall’Ema enon ...

Advertising

DavidPuente : Il CEO di BioNTech non si è vaccinato? Il video decontestualizzato dei No Vax per diffondere una bufala - PenelopeVr46 : RT @L3onard___: Giornalista: 'Lei è vaccinato?' Ugur Sahin:'Certo che no, non ci è permesso vaccinarci nella compagnia, nessuno è vaccinat… - gothp1 : RT @L3onard___: Giornalista: 'Lei è vaccinato?' Ugur Sahin:'Certo che no, non ci è permesso vaccinarci nella compagnia, nessuno è vaccinat… - manu_etoile : RT @L3onard___: Giornalista: 'Lei è vaccinato?' Ugur Sahin:'Certo che no, non ci è permesso vaccinarci nella compagnia, nessuno è vaccinat… - manulanze1 : RT @L3onard___: Giornalista: 'Lei è vaccinato?' Ugur Sahin:'Certo che no, non ci è permesso vaccinarci nella compagnia, nessuno è vaccinat… -