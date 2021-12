Tito Boeri | «Per convincere i No vax niente multe o costrizioni | ci vogliono lotterie e incentivi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’economistaha scritto insieme ad Antonio Spilimbergo il libro “Sì vax”, edito da Einaudi. L’opera, scritta sotto forma di dialogo socratico, parte da un episodio ben preciso che il professore racconta oggi a La Stampa: «Quest’estate ho discusso a lungo con una persona a me molto cara che non ha voluto vaccinarsi e ho pensato che la formula del dialogo fra due persone che si rispettano poteva essere quella giusta per affrontare la riluttanza a vaccinarsi». Per questo il libro è una guida che serve a discutere. Possibilmente senza litigare.dice di temere molto «l’acutizzarsi del conflitto fra vaccinati e non vaccinati nel confronto pubblico. Rischia di diventare esplosivo. Tutti i Sì vax hanno nella loro cerchia di legami persone che sono riluttanti a vaccinarsi e con cui faticano a discutere di questi temi. Il ...