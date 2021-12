Stretta Ue sulle case, per il 2030 tutte dovranno avere classe superiore a G (Di giovedì 9 dicembre 2021) Entro il 2030 tutti gli edifici occupati a tempo pieno nell’Unione europea dovranno essere efficientati energenticamente, ossia avere almeno una classe sopra la G che è attualmente la più bassa. L’indicazione arriverà la prossima settimana con una proposta della Commissione europea - secondo quanto anticipa la Reuters che cita due fonti della Commissione - che farà parte del pacchetto di interventi per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici producono più di un terzo delle emissioni di CO2 dell’Ue e rappresentano il 40% del consumo energetico. L’intervento dell’esecutivo comunitario stabilirà effettivamente uno standard minimo di prestazione energetica per gli edifici in tutta l’Ue, richiedendo ai Ventisette di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Entro iltutti gli edifici occupati a tempo pieno nell’Unione europeaessere efficientati energenticamente, ossiaalmeno unasopra la G che è attualmente la più bassa. L’indicazione arriverà la prossima settimana con una proposta della Commissione europea - secondo quanto anticipa la Reuters che cita due fonti della Commissione - che farà parte del pacchetto di interventi per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il, rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici producono più di un terzo delle emissioni di CO2 dell’Ue e rappresentano il 40% del consumo energetico. L’intervento dell’esecutivo comunitario stabilirà effettivamente uno standard minimo di prestazione energetica per gli edifici in tutta l’Ue, richiedendo ai Ventisette di ...

Advertising

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Stretta Ue sulle case, per il 2030 tutte dovranno avere classe superiore a G - HuffPostItalia : Stretta Ue sulle case, per il 2030 tutte dovranno avere classe superiore a G - CatelliRossella : ??????Stretta Ue sulle case, per venderle non devono consumare energia - Europa - - LaStampa : Riforma del Csm: stretta sulle toghe fuori ruolo - polveredystelle : RT @AntoFerrari1970: Per la serie 'ce lo chiede l'Europa' ecco a voi l'ennesima 'Eurofollia'...Stretta Ue sulle case, per venderle non devo… -