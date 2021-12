Soleil e Sophie si offendono a vicenda. Il padre della Codegoni interviene e scatena il caos (Di giovedì 9 dicembre 2021) Soleil e Sophie oggi hanno scatenato il panico dentro (e fuori) la Casa del Grande Fratello Vip, ma andiamo per gradi. Soleil Sorge, ironizzando di un ipotetico matrimonio fra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ha commentato “matrimonio fra comodini” facendo stizzire l’ex tronista. “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“. A questo punto è stata immediata la risposta pungente di Soleil: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”. Una battuta infelice a cui hanno assistito anche Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. La prima ha ironizzato “Mammamia ma che bel clima! Usciamo fuori?“, mentre la seconda rivolgendosi alla Sorge le ha chiesto “Ma che te ne frega a te se c’ha la plastica? Fattela ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 dicembre 2021)oggi hannoto il panico dentro (e fuori) la Casa del Grande Fratello Vip, ma andiamo per gradi.Sorge, ironizzando di un ipotetico matrimonio frae Gianmaria Antinolfi, ha commentato “matrimonio fra comodini” facendo stizzire l’ex tronista. “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“. A questo punto è stata immediata la risposta pungente di: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”. Una battuta infelice a cui hanno assistito anche Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. La prima ha ironizzato “Mammamia ma che bel clima! Usciamo fuori?“, mentre la seconda rivolgendosi alla Sorge le ha chiesto “Ma che te ne frega a te se c’ha la plastica? Fattela ...

Novella_2000 : Valeria Marini prende le parti di Sophie e si scaglia contro Soleil (VIDEO) #gfvip - ferroni_franca : RT @dayanequeen1: RAGA SOLEIL HA SBAGLIATO PERÒ AD OSANNARE SOPHIE CHE SPUTTANA LA CENA QUANO LEI È LA PRIMA SOTTO CORONA ANCHE NO #gfvip… - perotta_carmen : Raga come è andata e andata tra sophie e soleil,io spero che Soleil e Jessica continuano ad essere come prima..a me… - by3bitch3s : @Vera48296571 @niagara95s Il padre di Sophie quale Soleil - markrussellyt : @pensieripsyco Mentre stavano facendo le foto Soleil ha fatto la battuta dei comodini a Sophie e Gianmaria. Sophie… -