Sergio Muniz | chi è la compagna Morena Firpo | “È stato un colpo di fulmine a un incontro di yoga”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nato a Bilbao nel 1975,si trasferisce giovanissimo in Italia dove comincia a lavorare come modello.e Yari sono lae il figlio del celebre attore. L’uomo ha conosciuto la sua dolce metà ad undi, qualche anno fa, una passione comune e alimentata nel tempo. “Siamo andati ad unoday, dove ci sono lezioni aperte, nelle valle del Levante dove io adesso vivo”. Genovese, classe 1984,ha alle spalle studi in interpretariato e, oggi come oggi, è titolare di un’associazione sportiva dilettantistica dedicata chiaramente al mondo dello. “Ho conosciuto la mialì, ...