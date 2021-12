Rapporto Censis: un’analisi dei dati e dei modi in cui la Pandemia ha trasformato l’Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Censis analizza e descrive la società italiana, attraverso l’autonomia dei processi collettivi, da più di mezzo secolo. Nel suo 55° Rapporto evidenzia la presenza di molti fattori di “energia positiva”, ma mette al contempo in luce come la Pandemia ha posto gli italiani di fronte a nuove sfide. Rapporto Censis: i dati correlati alla Pandemia Le aspettative soggettive non mantenute provocano un pensiero distorto e irrazionale che si è infiltrato nel tessuto sociale. Il Censis, sulla situazione sociale del paese, ha scritto: “Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità”. Secondo il Rapporto, infatti, per circa tre milioni di italiani, cioè il 5,9%, il Covid non esiste. Il 10,9% ritiene il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilanalizza e descrive la società italiana, attraverso l’autonomia dei processi collettivi, da più di mezzo secolo. Nel suo 55°evidenzia la presenza di molti fattori di “energia positiva”, ma mette al contempo in luce come laha posto gli italiani di fronte a nuove sfide.: icorrelati allaLe aspettative soggettive non mantenute provocano un pensiero distorto e irrazionale che si è infiltrato nel tessuto sociale. Il, sulla situazione sociale del paese, ha scritto: “Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità”. Secondo il, infatti, per circa tre milioni di italiani, cioè il 5,9%, il Covid non esiste. Il 10,9% ritiene il ...

