Passare dall’incalcolabile al calcolabile è un viaggio senza ritorno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sulla sponda dell’insi parla piuttosto liberamente ma ci si aggrappa molto alle parole, così ritrovarsi sulla sponda delè un attimo. Basta una similitudine rozza ma suggestiva. Prendiamo piacere e dolore. Tutti diciamo a naso: il piacere è positivo, il dolore è negativo. Qualcuno però prese la cosa alla lettera e disse: perché non rappresentare il piacere come una quantità positiva, e il dolore comeuna quantità negativa? Una piccola intuizione del genere, per quanto stupida, campata per aria, però suggestiva, e subito si parte verso l’altra sponda. Là, con tutti gli arnesi della matematica a disposizione, i pensieri perdono peso e accelerano. Per esempio: se sommi tutti i tuoi piaceri e sottrai tutti i tuoi dolori, puoi calcolare quanto stai bene o male. Se sommi i piaceri e i dolori di tutti calcoli il benessere sociale. La ...