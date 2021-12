Morti bianche, un’altra pandemia che va avanti da troppo tempo. (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Clemente Luciano. Dietro ogni numero, un volto, una storia, una vita. Storie e vite sospese sopra un’impalcatura,dietro i macchinari di una fabbrica,attorno i congegni di un’attrezzatura,nell’assordante rumore di un cantiere.Ed è lì che si intrecciano sentimenti tanto diversi:sogni,speranze,ma anche paure,angosce,preoccupazioni.La gioia per quel lavoro,sia pure precario,appena trovato.O per quel figlio che tua moglie sta Leggi su freeskipper (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Clemente Luciano. Dietro ogni numero, un volto, una storia, una vita. Storie e vite sospese sopra un’impalcatura,dietro i macchinari di una fabbrica,attorno i congegni di un’attrezzatura,nell’assordante rumore di un cantiere.Ed è lì che si intrecciano sentimenti tanto diversi:sogni,speranze,ma anche paure,angosce,preoccupazioni.La gioia per quel lavoro,sia pure precario,appena trovato.O per quel figlio che tua moglie sta

Advertising

freeskipperIT : Morti bianche, un'altra pandemia che va avanti da troppo tempo. - DiegoNatoli2 : RT @ilsabino1994: In Italia abbiamo le norme sulla sicurezza sul lavoro tra le più rigide d’Europa. Eppure solo nel 2021 contiamo più di mi… - Vale_Rizzi88 : RT @infosenzafiltro: Il #linguaggio del #lavoro è in malafede. Costruire una narrazione eroica delle disgrazie è la prima dinamica da ribal… - Livia_DiGioia : RT @ilsabino1994: In Italia abbiamo le norme sulla sicurezza sul lavoro tra le più rigide d’Europa. Eppure solo nel 2021 contiamo più di mi… - libellula58 : RT @ilsabino1994: In Italia abbiamo le norme sulla sicurezza sul lavoro tra le più rigide d’Europa. Eppure solo nel 2021 contiamo più di mi… -