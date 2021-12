“Mio figlio… È difficile”. Aida Yespica, il dolore di una madre: la rivelazione sul suo Aron (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da tantissimo tempo non si avevano più notizie di Aida Yespica. La sex symbol e volto del Bagaglino, famosa tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila, è tornata a parlare della sua situazione familiare e in particolare del figlio Aron. Aida Yespica si è infatti raccontata nel corso di una lunga intervista al settimanale Nuovo dove ha raccontato particolari inediti, anche dolorosi, della sua vita. Da due anni la showgirl non vede Aron, il figlio avuto dall’ex compagno, il calciatore Matteo Ferrari. Aveva annunciato che avrebbe portato il figlio qui in Italia con lei una volta finito il Grande Fratello Vip, nel 2017, ma a quanto pare non è stato possibile. Aida Yespica, lo sfogo sul figlio Aron: “Non lo vedo da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da tantissimo tempo non si avevano più notizie di. La sex symbol e volto del Bagaglino, famosa tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila, è tornata a parlare della sua situazione familiare e in particolare del figliosi è infatti raccontata nel corso di una lunga intervista al settimanale Nuovo dove ha raccontato particolari inediti, anche dolorosi, della sua vita. Da due anni la showgirl non vede, il figlio avuto dall’ex compagno, il calciatore Matteo Ferrari. Aveva annunciato che avrebbe portato il figlio qui in Italia con lei una volta finito il Grande Fratello Vip, nel 2017, ma a quanto pare non è stato possibile., lo sfogo sul figlio: “Non lo vedo da ...

Advertising

Corriere : Il figlio di un no vax morto: «Mio padre ucciso dalle bugie lette in rete. Ora sono corso a vaccinarmi» - Corriere : Il figlio di un no vax morto: «Mio padre ucciso dalle bugie lette in rete. Ora sono cor... - stanzaselvaggia : Non sono riuscita a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positivi… - wifericci : RT @coprimiIespalle: se qualcuno osa fare del male a mio figlio cardiotrap #marefuori2 - daGhandi_aFede : eccolo mio figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Mio figlio… Carmen Consoli e la fecondazione assistita Ho potuto scegliere il padre di mio figlio Gossip News